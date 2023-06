OBA Festival inicia a venda do segundo lote de convites para edição de 2024

Público terá a oportunidade de adquirir os ingressos a preços promocionais com parcelamento em até 10x no cartão ou 8x no boleto

O OBA Festival inicia nesta terça-feira, 20 de junho, a venda do segundo lote de convites para a edição 2024 do festival, que será realizado de 10 a 13 de fevereiro, no Recinto de Exposições, em São José do Rio Preto-SP.

Os ingressos, a preços promocionais, poderão ser adquiridos por meio do site www.guicheweb.com.br/oba ou presencialmente no Shopping Iguatemi, em Rio Preto. O público poderá escolher três tipos de ingresso: Pista; Camarote OBA; e Camarote Premium Café de La Musique.

Uma vantagem para quem fizer a compra agora será forma de parcelamento que, para este lote, poderá ser em até 10x no cartão ou 8x no boleto.

Para a edição 2024, já estão confirmados os shows de Luisa Sonza, DJ Alok e Banda Eva. Ao todo, mais de 15 atrações irão se apresentar no palco do OBA Festival. Os nomes serão anunciados no decorrer de 2023.

Considerado o maior Carnaval indoor do estado de São Paulo, o OBA Festival reuniu milhares de pessoas na edição 2023, a primeira edição realizada em Rio Preto. A expectativa dos organizadores é que o Festival seja ainda maior no ano que vem.

Em março deste ano, foi realizada a tradicional “venda no escuro”, com lotes promocionais de convites comercializados sem o anúncio de nenhuma atração. Superando as expectativas, todos os ingressos desse lote foram vendidos em poucas horas.