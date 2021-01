Veículo saiu da pista e tombou no quilômetro 668 da rodovia federal que liga os estados de Santa Catarina e Paraná.

O acidente aconteceu por volta das 8h30 no quilômetro 668 da rodovia federal, em um trecho conhecido como curva da Santa, em Guaratuba (PR). O ônibus, com placas de Belém (PA), saiu de Ananindeua (PA) com destino a Balneário Camboriú e São José. Ele descia em direção a Santa Catarina, quando saiu da pista e tombou.

Segundo os Bombeiros Militares, a informação preliminar é de que 54 passageiros e dois motoristas estavam no ônibus no momento do acidente. Além das 21 mortes, seis vítimas estão em situação moderada e sete em situação grave, de acordo com os bombeiros.

Outras 20 vítimas tiveram lesões leves e foram levadas para o pronto-atendimento de Garuva. Entre elas, estão 15 adultos e quatro crianças. As demais pessoas que sofreram ferimentos mais graves foram encaminhadas para hospitais de Curitiba e Joinville. O Hospital São José, de Joinville, recebeu três pacientes graves e dois estáveis.

Em contato com a reportagem, a empresa proprietária do ônibus apenas confirmou o acidente e afirmou que o veículo é alugado para um homem morador de Santa Catarina. Não foi informado qual era o trajeto que o ônibus percorria antes de sofrer o acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encaminhado para a Polícia Civil de Guaratuba para prestasr depoimento. As investigações serão realizadas pela Delegacia Civil da cidade paranaense.

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, informou que as pistas no sentido Sul estão totalmente interditadas no quilômetro 662, na região de Tijucas. São 16 quilômetros de congestionamento devido ao acidente.

Além dos bombeiros de Santa Catarina e Paraná e Arteris Litoral Sul, também estão no local duas aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) do Paraná, aeronaves Águia da Polícia Militar de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).