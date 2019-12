Santa Casa recebe Camerata Villa Lobos

Oito integrantes do grupo com violinos, viola, flauta, violoncelo e contrabaixo estiveram no Hospital para uma apresentação.

A influência da música sobre as pessoas é maravilhosa. Com sua linguagem universal, é capaz de despertar emoções e sensações únicas. Nesta quarta-feira (18/12), a Santa Casa de Votuporanga foi agraciada com a Camerata Villa Lobos, projeto da Academia Cultural e Artística de Votuporanga (ACAV).

No corredor do Hospital, a música clássica ecoou. Os apreciadores da boa música receberam oito integrantes do grupo com violinos, viola, flauta, violoncelo e contrabaixo. Muita emoção tomou conta de pacientes, acompanhantes e colaboradores.

Uma das idealizadoras da Camerata, Bruna Gonçalves Lima, explicou a iniciativa. “O projeto nasceu com o propósito de pesquisa e execução de obras internacionalmente conceituadas, seja no purismo da música clássica, erudita, como no universo da música popular de todos os gêneros, de todos os povos, de todos os lugares e linguagens. Recebemos o convite de vocês e nos prontificamos em se apresentar”, disse.

O evento faz parte da Semana Natalina. “É sempre muito gratificante retornar ao Hospital, que está sempre realizando ações musicais. Mas, principalmente, pela importância de se levar conforto a quem necessita”, complementou.

Um repertório especial foi elaborado. “Buscamos inserir música erudita no cotidiano da sociedade local, como um mecanismo de ativação das potencialidades intelectuais e sociais da população. Foi uma tarde muito especial”, destacou.

O projeto proporcionou bem-estar aos pacientes por meio da música clássica. “Agradecemos a maravilhosa apresentação da Camerata Villa Lobos. Este trabalho mudou a rotina hospitalar, acolhendo ainda mais nossos assistidos e acompanhantes. Esta iniciativa trouxe mais humanização, especialmente nesta época do ano”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.