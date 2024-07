Ex-presidiário é condenado por maus-tratos a cachorro em Votuporanga

Um homem que já havia cumprido pena por outros crimes foi condenado a dois anos de prisão em regime semiaberto por amarrar um cachorro em uma árvore com um fio elétrico, em Votuporanga (SP). O crime aconteceu em 2023 em uma chácara e a sentença foi proferida na sexta-feira (5).

O caso

Em 2023, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga entre dois homens em uma chácara. No local, o proprietário da propriedade relatou aos policiais que o agressor, que vivia ali há cerca de cinco anos, o havia atacado com uma ferramenta após uma discussão. O homem também teria amarrado o cachorro da casa em uma árvore com um fio elétrico e fugido do local.

Felizmente, o cachorro foi encontrado vivo e resgatado pelos policiais.

Investigação e condenação

O agressor foi localizado e confessou o crime. Ele já possuía antecedentes criminais por furto e roubo e respondia ao processo em liberdade.

Diante das provas e da confissão, o juiz determinou a condenação do homem por maus-tratos a animais, com pena de dois anos de reclusão em regime semiaberto.