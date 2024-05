Homem é condenado por tentativa de homicídio em briga de trânsito

Um homem foi condenado a 10 anos, sete meses e 29 dias de prisão por tentativa de homicídio em Araçatuba (SP). O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2021, no bairro residencial Águas Claras, durante uma briga de trânsito. A sentença foi dada na quinta-feira (9).

O réu, Cristiano de Sousa, conhecido como “Índio”, foi denunciado por homicídio tentado qualificado por motivo fútil. Segundo a denúncia, ele atirou quatro vezes contra a vítima após um acidente de trânsito que danificou o retrovisor do seu carro.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida na mão, braço e pescoço e precisou passar por atendimento médico e cirúrgico. De acordo com a sentença, Cristiano fugiu do local levando a arma usada no crime, mas foi localizado pela polícia logo depois.

Em depoimento, o réu negou as acusações e disse que o retrovisor do seu carro já estava quebrado quando ele o comprou. A Promotoria de Justiça, representada por Adelmo Pinho, defendeu a condenação de Cristiano, argumentando que as provas apresentadas no processo comprovavam sua culpabilidade.

O júri popular, presidido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, acolheu as provas e condenou Cristiano por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A pena foi fixada em 10 anos, sete meses e 29 dias de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.