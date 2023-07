Colisão na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis deixa vítima presa nas ferragens

Um acidente ocorreu na Rodovia Euclides da Cunha, em frente ao Posto Morini, sentido Meridiano a Fernandópolis. A colisão envolveu dois caminhões, resultando em uma vítima presa nas ferragens.

O acidente ocorreu por volta das 19h50 nesta noite de quarta-feira (12) , quando um caminhão colidiu na traseira de outro caminhão que seguia à sua frente. A vítima, um homem de 30 anos, residente em Paranaíba, ficou preso nas ferragens devido ao impacto do acidente. Apesar da situação, o condutor apresentava-se consciente e orientado, sem apresentar escoriações aparentes.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prontamente se dirigiram ao local para realizar o resgate do motorista. Utilizando técnicas e equipamentos adequados, os bombeiros conseguiram libertar a vítima das ferragens com segurança. Em seguida, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros ao homem e o encaminhou para a Santa Casa de Fernandópolis, onde receberá atendimento médico especializado.

Felizmente, o condutor do caminhão que foi atingido na traseira escapou ileso, sem sofrer nenhum tipo de ferimento. A colisão traseira entre os veículos resultou em danos materiais significativos nos caminhões envolvidos.

Colaborou Iago Ribeiro