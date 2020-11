“Satanás” foge da Polícia, mas “Beiço” acaba preso por tráfico de drogas

Um maior de idade um menor foram conduzidos ao Plantão Policial após serem surpreendidos por policiais da Força Tática da Policia Militar e pela equipe da Rocam durante uma abordagem realizada na noite desta sexta-feira, dia 19, no bairro Jardim Alto das Paineiras em Fernandópolis.

Diante de diversas denuncias os policia montaram um cerco para localizar e prender traficantes no bairro. A ação foi planejada e a casa cercada pelos policiais que depararam com dois menores desenterrando drogas escondidas em um pasto que seriam comercializadas.

Um dos adolescentes conhecido como “Satanás” conseguir fugir, já o outro foi abordado e apreendido juntamente com W. F. B., vulgo Beiço. Com eles foram encontrados uma faca, balanças digital, dois aparelhos de celular, dois tijolos de maconha com peso de 1,5 quilos, um tablete de maconha pesando 0,121 gramas, nove porções de cocaína, além de R$ 280 reais em dinheiro.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policia, ficando a disposição da Justiça.