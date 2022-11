Homem foi reconhecido pelas tatuagens que possui em seu corpo

Um homem procurado pela polícia, com 35 anos de idade, foi preso pela Polícia Civil de Urupês, na tarde desta sexta-feira, 25, em uma propriedade rural do município. De acordo com os policiais, o homem tinha um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Itápolis.