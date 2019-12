Ladrão arromba porta e furta imóvel em Votuporanga

Criminoso teria utilizado uma barra de ferro para arrombar a porta da cozinha da casa localizada na Avenida Nove de Julho.

Uma residência localizada na Avenida Nove de Julho, no bairro San Remo, em Votuporanga/SP, foi invadida e furtada entre quinta (26) e sexta-feira (27).

De acordo com informações da ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, o morador do imóvel contou aos policiais que saiu de sua residência durante à tarde e quando retornou, na tarde do dia seguinte, percebeu que um bandido havia invadido o local mediante o arrombamento da porta da cozinha.

Ainda conforme informações, o criminoso possivelmente utilizou uma barra de ferro para praticar o crime. Após adentrar na residência, o ladrão furtou uma televisão e um notebook.

A Polícia Científica periciou o cenário e o caso foi enviado para o setor de investigações da Polícia Civil.