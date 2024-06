Um jovem residente de Cardoso enfrentou um grave acidente na madrugada de domingo (16) na rodovia vicinal José de Abreu, que liga os municípios de Cardoso e Votuporanga. O incidente ocorreu por volta da meia-noite, próximo à fazenda Altina.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor seguia no sentido São João do Marinheiro a Cardoso quando perdeu o controle do veículo, resultando em capotamento. As circunstâncias que levaram à perda de controle ainda estão sob investigação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e prestou os primeiros socorros no local. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi inicialmente levado para Cardoso, mas devido à complexidade do quadro clínico, foi transferido para Votuporanga. Mais tarde, diante da necessidade de cuidados especializados, foi encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto.

A Polícia Militar de Cardoso esteve presente no local do acidente para realizar os procedimentos necessários. As autoridades continuam investigando as circunstâncias que levaram ao acidente.