Homem é esfaqueado pela esposa após agredi-la

Um homem de 27 anos foi esfaqueado pela esposa após agredi-la na casa do casal, em Guararapes, na região de Araçatuba (SP). O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (17).

De acordo com a polícia, a mulher disse que estava em casa, quando o homem chegou aparentemente embriagado, forçando a entrada ao imóvel. Ele passou a discutir com a esposa e chegou a quebrar o celular dela. Depois, a agrediu no pescoço e braços, causando ferimentos na mulher.

Durante a confusão, para se defender, a mulher alegou que pegou uma faca na lavanderia e golpeou o marido.

A facada perfurou o pulmão do homem e ele precisou ser socorrido às pressas no pronto-socorro de Guararapes. Por conta da gravidade do ferimento, ele foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado sob escolta da PM.

O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado. O homem deve ser preso assim que deixar o hospital. SBT Interior