Casal é preso em flagrante com quase dois quilos de maconha em Votuporanga

Policiais militares da Força Tática da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam casal em flagrante com quase 02 quilos de maconha.

A equipe de Força Tática, quando em patrulhamento pelo Bairro Colinas, para reprimir furtos, roubos e tráfico de drogas, visualizou um casal em uma motocicleta Honda/CG Fan onde o passageiro segurava algo na cintura, sendo que ao visualizar a viatura arremessou o objeto em um terreno baldio, a condutora tentou se evadir com a motocicleta, com apoio da outra equipe Tática, após acompanhamento e cerco foram abordados.

Na busca pessoal foi encontrado na carteira do passageiro 06 porções de cocaína, R$ 44,00 e um telefone celular, com a condutora da motocicleta, nada de ilícito foi encontrado. Questionado o passageiro o que havia sido jogado, disse ser 01 tijolo de maconha embalado em papel film, efetuada a varredura no terreno baldio foi localizada a droga.

A condutora era esposa do indiciado, e ao ser questionada, se haveria drogas em sua residência, confessou que sim, porém não soube dizer o montante. Com autorização da mulher foi feita uma busca na residência do casal, pelo Bairro Jardim Boa Vista, onde foram encontrados no guarda roupas do quarto mais 02 tijolos de maconha e 05 porções já fracionadas, que somados totalizaram aproximadamente 02 quilos da droga, 05 porções de cocaína, 05 porções de crack, 01 balança de precisão e 01 rolo de plástico film.

Dada voz de prisão ao casal, sendo necessário o uso de algemas uma vez que houve tentativa de fuga e para garantir a integridade física da equipe, após ter sido lido os direitos constitucionais, ambos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, juntamente com as drogas, motocicleta, dinheiro, celular e objetos utilizados para o manuseio e embalo do entorpecente, permanecendo presos à disposição da Justiça.