Polícia Militar recaptura foragido da Justiça em obra em Votuporanga

Na manhã de hoje (23) policiais militares da 3ª Companhia da PM de Votuporanga prenderam indivíduo procurado da Justiça.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br equipe policial em patrulhamento pela Rua Tietê avistou um indivíduo no interior de uma obra, sendo de conhecimento que mesmo estava com mandado de prisão em seu desfavor, sendo imediatamente abordado.

Em busca pessoal nada de ilícito localizado, confirmada sua identidade foi dada voz de prisão.

Conduzido a Central de Polícia Judiciária, permanecendo a disposição da Justiça.