OPERAÇÃO CARNAVAL 2020: POLÍCIA MILITAR NA PROTEÇÃO E VOCÊ NA DIVERSÃO!

Além da totalidade do efetivo operacional e administrativo estar sendo empregado, a operação conta com apoio de Equipes do BAEP, helicóptero Águia e como inovador emprego de Drones, ferramenta esta que possibilita o acompanhamento de ocorrências e identificação de infratores que possam estar praticando ilícitos nos locais de eventos carnavalescos.

O Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior (16º BPM/I) inicia amanhã a Operação Carnaval Mais Seguro, em toda sua área de atuação, abrangendo 49 Municípios do Extremo Noroeste Paulista.

Durante as festividades não se esqueça de sua segurança pessoal assim você poderá aproveitar o Carnaval enquanto a Polícia Militar zela pela sua segurança e bem estar.

Neste período de Carnaval muitas pessoas aproveitam o feriado prolongado para viajar ou para curtir os festejos na cidade, sendo assim não podem deixar de curtir as dicas de segurança para evitar transtornos nas festas de carnaval.