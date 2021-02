Polícia Militar de Votuporanga realiza operação para acabar com o “pancadão”

Uma operação policial no último final de semana resultou na fiscalização de motocicletas e veículos que estavam em pontos considerados como locais de “pancadão” em Votuporanga.

A operação policial foi desencadeada pela Polícia Militar, com a logística da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de Votuporanga e apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, capitão Andre Navarrete, a operação foi realizada na última sexta-feira e sábado, no Parque da Cultura e também na praça 31 de Março, no pátio do bairro Estação. Conforme o capitão informou, a Secretaria de Trânsito afixou diversas placas que regulamentam o estacionamento de motos e carros nesses dois locais – Parque da Cultura e no pátio da Estação.

Nessa operação, foram feitas 30 autuações, sendo quatro motocicletas recolhidas por questões de documentação irregular e evitar a aglomeração de pessoas nesses pontos onde são realizados os conhecidos “pancadões”.

A Câmara Municipal de Votuporanga já enviou diversas reclamações ao comando da Polícia Militar sobre reclamações de moradores quanto a badernas provocadas por jovens e adolescentes que frequentam esses locais. “Estamos adotando severas medidas para proibir a aglomeração de pessoas nesses pontos citados, diminuir esse volume de pessoas que vão para esses locais para badernar e causar. A Polícia Militar, em consonância com o CONSEG, Secretaria de Trânsito, Prefeitura e Câmara, estamos adotando medidas que possam garantir a tranquilidade de nossa cidade”, destacou o capitão.