Criminosos são presos após roubar caminhão carregado com amendoim

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Três criminosos foram presos em flagrante no último sábado, (13/05/2023), em Sales (SP), depois de roubar um caminhão carregado com amendoim.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes foram acionadas pela empresa de rastreamento de veículos, informando que o caminhão estaria em uma beneficiadora de amendoim em Sales. Com apoio da Polícia Militar, os policiais conseguiram interceptar a carga, em uma estrada de terra da área rural do município.

Três, dos quatro integrantes da quadrilha acabaram sendo presos. Um deles fugiu e ainda não foi localizado. Um carro usado no roubo foi apreendido.

Um empresário, que seria o comprador da mercadoria se apresentou na delegacia e deve responder por receptação.

Ainda segundo a polícia, o caminhão teria sido roubado na última sexta-feira, (12/05), na cidade de Sertãozinho (SP). O caminhoneiro acabou sendo liberado no município de Guariba (SP).

Os três ladrões foram levados para Catanduva (SP), onde permanecerão presos à disposição da justiça. Gazeta do Interior