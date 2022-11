Morre homem que levou dois tiros dentro de sua residência em Votuporanga

O homem de 52 anos de idade, alvejado por pelo menos dois tiros na noite deste domingo, faleceu logo após o crime. A vítima ainda foi socorrida às pressas pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas chegou sem vida ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

O homem – identificado como Marcelo, foi morto após um indivíduo invadir a sua residência localizada na rua Maranhão – bairro Vila Nova (próximo a avenida Prestes Maia) e atirar contra a vítima. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax da vítima que, caiu gravemente ferida na sala de sua casa. Imediatamente, familiares acionaram socorro e o levaram à Santa Casa, onde chegou já morto. O crime foi registrado por volta das 23 horas, deste domingo.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br no local, um veículo com dois indivíduos dentro – um deles teria desembarcado do carro e arremessado uma pedra no telhado da residência. Assustados, os moradores saíram para fora do imóvel, quando um elemento chegou atirando contra a vítima, acertando a cabeça e o peito do homem. Ainda não se sabe as causas deste crime e se o alvo seria outro morador da casa – que teria, inclusive passagens pela polícia. O homem que foi alvejado pelos tiros seria cunhado deste rapaz que possui antecedentes criminais. Já a vítima não teria antecedentes criminais e era trabalhador.

Imediatamente, a Polícia Militar chegou a local do crime e isolou a área e iniciou o recolhimento de informações junto às testemunhas (familiares da vítima e vizinhos) para tentar localizar os autores deste crime. A Polícia Civil também foi acionada para colher pistas que possam chegar aos criminosos.

