Entenda suposto caso de laranja em patrocínio do Corinthians

Recentemente o Corinthians fechou um dos maiores acordo do futebol brasileiro quando falamos em patrocínio master, que são aqueles que estampam o maior lugar na camisa dos times brasileiros. A negociação com a VaideBet foi acordada no valor de R$ 120 milhões anuais. Entretanto recentemente esta parceria foi abalada depois da descoberta de uma esquema de laranja nesta negociação, entenda.

Clube paulista tem negociação que pode render até R$ 370 milhões ao clube abalada

O Corinthians não vem vivendo uma boa fase em campo, tirando seus resultados na Copa Sudamericana e Copa do Brasil, o tricolor paulista foi eliminado cedo do campeonato paulista. Além disso, o clube também não vive boa fase no Brasileirão, onde segue muito próximo da zona de rebaixamento.

Infelizmente não podemos dizer o contrário fora de campo, apesar de fazer um dos maiores acordos da história do Brasileirão, os próximos capítulos da parceria do clube com a VaideBet podem mudar. Apenas para contextualizar, recentemente o Corinthians teve uma troca de presidentes e quem assumiu foi Augusto Melo, prometendo mudanças para o Timão e quebrando a hegemonia do grupo Renovação & Transparência no Corinthians.

Como uma de suas primeiras façanhas no clube paulista, ele conseguiu fechar com a casa de apostas um acordo que pode render ao Corinthians, somando todos valores, até R$ 370 milhões quando chegar ao fim do contrato de 3 anos.

Estas empresas de ‘Bets’ que ficaram populares nos últimos anos oferecendo diversos jogos online como, Jogo do Coelho, Jogo do Tigre, outros slots e também apostas esportivas, investem pesado no futebol como uma excelente forma de expor a sua marca. Porém, esta parceria ficou em risco depois que foi descoberto um esquema de laranja na negociação que aconteceu que incomodou a empresa, que não descartou rescindir vínculo com o Timão.

Sócia desconhece empresa que recebeu transferências bancárias

Ficou acordado que a empresa intermediária do acordo, Rede Social Media Design LTDA, receberia a quantia de R$ 25,2 milhões pela negociação. Em março deste ano a empresa recebeu dois depósitos de R$ 700 mil, inclusive o primeiro deles, que positivou a conta da empresa em R$ 697.270,73. Depois disto dois depósitos foram realizados através de PIX para a empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA.

O primeiro montante foi no valor de R$ 580 mil e o segundo era a quantia de R$ 462 mil, entretanto a empresa que recebeu estes depósitos está registrada em um prédio comercial na capital paulista com espaço de coworking, que nunca registrou a passagem desta empresa. A Neoway conta como sócia Edna Oliveira dos Santos, porém a mesma, moradora em Peruíbe, sendo uma cidadã humilde que diz nunca ter assinado papel nenhum.

Patrocinador do Corinthians espera desdobramento do caso para tomar próximos passos

Aliás, a pessoa tida como sócia da Neoway, que recebeu estes repasses, além de viver distante do CT do Corinthians, mora em uma casa de tijolos e vive de auxílio-Brasil. Já o dono da Rede Social Media Design é Alex Cassundé, ele fez parte da campanha de Augusto Melo, presidente do Corinthians e também é amigo de Sérgio Moura, diretor de marketing do clube paulista.

Ainda existem outros dois nomes envolvidos neste caso, o do Diretor Financeiro Rozalla Santoro que aprovou as transferências mesmo estando em viagem e também do Diretor Administrativo, Marcelo Mariano que determinou os pagamentos. Mesmo que envolvidos, nenhum deles abandonou o cargo no Corinthians.

Enquanto isso, a patrocinadora master do clube afirma só ter tido contato com a Rede Social Media Design e nunca com a Neoway e aguarda os desdobramentos destas denúncias para poder avaliar quais são os próximos passos da empresa.