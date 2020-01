Escolinha Afuca brilha na Copa Nacional de Futebol de Base

Afuca volta a campo nesta quinta-feira (23), às 8h45, no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul/SP contra o Trianon de Araxá/MG.

A Escolinha Afuca vem demonstrando garra e maturidade de elencos experimentados na Copa Nacional de Futebol de Base – disputada em Sebastianópolis do Sul/SP.

Na primeira rodada do torneio, o elenco da Afuca venceu a Escolinha do Internacional de Porto Alegre/RS – (situada em Embu das Artes/SP), de virada, por 3 a 1, com dois gols de Breno e um de João Leonardo.

E depois do empate diante do RT Rio Preto, em 1 a 1, com gol de Breno; a Afuca venceu o Jovec Rio Preto por 3 a 2, quando Ryan, João Leonardo e Rafael Messi balançaram as redes adversárias.

Na manhã desta quinta-feira (23), a equipe do treinador Luiz (Vaca) volta a campo diante do Trianon de Araxá/MG, no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul.