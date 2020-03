Encontro de Oncologia traz oportunidade para médicos de Votuporanga se atualizarem na área

Todas as informações sobre o IV ECIP e o XI Simpósio, inclusive em relação às inscrições, estão à disposição no site www.ecip.com.br.

Médicos e profissionais de saúde de Votuporanga e região recebem a oportunidade de se atualizarem sobre as últimas novidades em tratamento oncológico, que serão apresentadas no IV ECIP – Encontro de Cancerologia no Interior Paulista.

O evento, que acontece entre os dias 26 e 28 de março, é credenciado como um dos três maiores eventos de oncologia do Brasil e será realizado em São José do Rio Preto.

A edição trará um número impressionante de congressistas – 1.500 previstos – e terá como palestrantes alguns dos maiores nomes da especialidade no país, como Antônio Carlos Buzaid, Carlos Barrios e Fernando Cotait Maluf e, como convidado internacional, Gilberto Lopes. Em paralelo ao ECIP, ocorre o XI Simpósio de Mastologia, Oncologia e Imaginologia Mamária.

Neste quarto encontro, uma das novidades será o módulo de palestras e discussões especialmente dedicado a fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, enfermeiros e outros que compõem a equipe multiprofissional.

Os eventos serão realizados no Centro de Convenções da FAMERP – Faculdade de Medicina de Rio Preto, ligada a um dos maiores complexos hospitalares do Brasil, formado pelo Hospital de Base (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Instituto de Reabilitação Lucy Montoro e outras unidades.

A excelência dos palestrantes, a possibilidade de intensa troca de experiências e conhecimento, a infraestrutura do evento e o fato de ser organizado e acontecer no complexo HB-HCM, referência no país, fez com que o ECIP crescesse rapidamente. O total de participantes saltou de 153, na primeira edição, para 719, na segunda, e 967, ano passado.

“Desde a primeira edição buscamos oferecer aos congressistas o que há de mais atual e relevante na oncologia, apresentado por renomados convidados nacionais e internacionais. E a cada ano, inovamos e procuramos fazer melhor. Felizmente, nossos colegas de todo o país constataram e o número de participantes só aumenta”, afirma a oncologista Káthia Abdalla, coordenadora do IV ECIP, ao lado do oncologista João Daniel Guedes.

Divididos em módulos, os temas do Encontro e do Simpósio envolvem praticamente todo o universo da oncologia. Como nos anos anteriores, haverá módulos de cardio-oncologia, princípios em oncologia, pesquisa clínica na especialidade, ginecologia, tumores raros, gastrointestinal, cabeça & pescoço e pulmão, mama, geniturinário.

Esta quarta edição traz como novidades os módulos de hematologia / transplante de medula óssea (TMO), de melanoma, sarcoma e tumores raros e o de cuidados paliativos em oncologia. O IV ECIP e o XI Simpósio darão também atenção especial aos outros profissionais de saúde que atuam ao lado do médico no atendimento aos pacientes. Para eles, será realizado o módulo multidisciplinar.

“Profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais terão seu espaço também, pois entendemos ser imprescindível que estejam conosco neste evento, trazendo seu olhar e experiências, extremamente relevantes”, disse Dr. João Daniel.

Para comportar esta agenda maior, o IV ECIP inicia os trabalhos na manhã de quinta-feira, 26, em vez da tarde, como ocorreu nas edições anteriores.

Todas as informações sobre o IV ECIP e o XI Simpósio, inclusive em relação às inscrições, estão à disposição no site www.ecip.com.br.