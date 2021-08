11ª Semana do Bebê: edição destaca importância de cuidados desde a gestação até os seis anos

Evento integra o Programa “São Paulo pela Primeiríssima Infância”; ação é parceria entre Prefeitura, Unifev, Santa Casa e Governo do Estado

A 11ª edição da Semana do Bebê, evento que faz parte do Programa “São Paulo pela Primeiríssima Infância”, realizada pela Prefeitura por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, além da participação do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Unifev e Santa Casa junto ao Governo do Estado, será promovida entre os dias 23 e 27 deste mês.

Com o objetivo de divulgar e dar visibilidade ao tema da primeira infância, a semana comemorativa abordará a importância dessa fase para que seja tratada como prioridade nas intervenções políticas, serviços e programas socioassistenciais, visando contribuir efetivamente no cuidado integral e integrado com a criança, desde a gestação, passando pelo momento de nascimento, até completar seis anos de idade, assegurando atenção adequada ao bem-estar, educação e saúde.

O prefeito Jorge Seba enfatizou sobre a importância da ação. “Nós temos que cuidar das crianças, desde gestação até os seis anos, porque é essa fase que influencia o desenvolvimento, comportamento e a saúde, aspectos que irão refletir em toda a vida. É muito importante que a Primeiríssima Infância seja cuidada e promovida, visando condições saudáveis para mães e filhos”.

Em virtude da pandemia da Covid-19, a programação do evento este ano reunirá atividades presenciais e remotas. Presencialmente, as ações começam na a segunda-feira (23/08), a partir das 14h30, e seguem até quinta-feira (26/08) com oficinas, atividades práticas e contação de histórias. Já a programação remota, que segue até sexta-feira (27/08), contará com vídeos diários gravados pelos profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei), em parceria com profissionais da área da saúde, que serão enviados às famílias dos alunos via WhatsApp e Facebook das unidades escolares.

Programação Presencial

Segunda-feira (23/08)

14h30: Roda de Conversa sobre Aleitamento Materno, no Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga (AME), localizado na rua Dona Maria de Freitas Leite, nº 2.944 (Cidade Nova)

16h: Passeio de Divulgação do Início da 11ª Semana do Bebê, no CEMEI “Luiza Giacomini”, localizado na rua Aramis Mendes Gonçalves, nº 1.270 (Jardim Monte Verde)

Terça-feira (24/08)

8h15: Atividades “Careta no Espelho” e “O Mestre Mandou”, no CEMEI “Professora Maria Lygia Bertoncini Leite”, localizado na rua Antônio Serafim de Queiróz, nº 3.029 (Jardim do Prado)

9h: Oficina de Contação de Histórias, na Apae de Votuporanga, localizada na rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)

Quarta-feira (25/08)

8h30: Passeio de Divulgação da 11ª Semana do Bebê, na Praça Adhemar de Barros, localizada na rua Minas Gerais, em frente ao Consultório Municipal do bairro São João

9h30: Atividade “Estimulação Sensoriomotora”, na Apae de Votuporanga, localizada na rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)

Quinta-feira (26/08)

8h: Atividade “Shantala”, no CEMEI “Dr. Abílio Calile”, localizado na rua Valdevir de Oliveira Guena, nº 2.225 (Parque Residencial do Lago)