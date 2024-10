Em comemoração ao aniversário da graduação e em alusão ao Dia do Fisioterapeuta, a Instituição promoverá nos dias 14 e 15 de outubro um evento sobre Terapias Manuais, com a presença de palestrantes renomados

O curso de Fisioterapia da Unifev celebrará seu 25º aniversário. Para marcar esta importante data, a Instituição realizará um evento especial nos dias 14 e 15, a partir das 19h30, no Auditório do Câmpus Centro. A programação contará com a participação de palestrantes renomados, com foco no tema Terapias Manuais. A ocasião também servirá para homenagear o Dia do Fisioterapeuta, comemorado em 13 de outubro.

Segundo a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, o curso de Fisioterapia da Unifev destaca-se como referência na área desde a sua criação e mantêm-se em evidência até hoje. “Nosso curso oferece aulas práticas desde o início e os estágios supervisionados são divididos por área de atuação, orientados por professores especialistas da área de supervisão. Um diferencial, hoje, são as aulas e estágios em Fisioterapia Dermatofuncional e Fisioterapia Holística. Além disso, nossa clínica-escola, equipada com tecnologia de ponta, proporciona um ambiente ideal para a aplicação dos conhecimentos em reabilitação musculoesquelética e tratamentos estéticos”, ressaltou.

De acordo com Ana Paula, ao longo dos anos o curso evoluiu, formando profissionais aptos a atuar na prevenção, avaliação e tratamento de disfunções do movimento e alterações cinético-funcionais de órgãos e sistemas, resultantes de diversas patologias ou traumas, com foco na reabilitação do movimento humano. “A Fisioterapia é uma profissão em constante evolução, impulsionada pela busca por novas tecnologias e métodos de reabilitação. A graduação da Unifev sempre acompanhou essa dinâmica, oferecendo aos alunos acesso a atualizações constantes, tanto tem em termos de conhecimento científico, quanto nas práticas clínicas. Também realizamos semanas acadêmicas e atividades de extensão, preparando os futuros fisioterapeutas para atuar de forma eficaz e inovadora no mercado de trabalho”, completou.

Atendimento ao Público

O trabalho com a comunidade, por meio do atendimento à população, é outro ponto importante do curso de Fisioterapia da Unifev ao longo de sua trajetória, proporcionando aos alunos uma experiência profissional enriquecedora e, ao mesmo tempo, promovendo um importante trabalho de responsabilidade social.

Conforme a coordenadora, a Clínica-Escola oferece atendimento à população realizado por alunos do 4º ano de Fisioterapia, sob a supervisão de profissionais, nas especialidades: musculoesquelética, neurológica, ergonomia e saúde do trabalhador, reabilitação cardiovascular, dermatofuncional e holística. Para ser atendido, os pacientes devem realizar inscrição e passar por uma triagem para avaliação e definição da prioridade de atendimento.

Mercado de Trabalho

A amplitude do mercado de trabalho para fisioterapeutas possibilita atuar em diversas frentes, abrangendo serviços em clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde, postos de saúde, creches, clubes esportivos, escolas, faculdades, universidades, indústrias, consultorias para empresas, academias, vigilância sanitária, entre outros, atuando em ações de prevenção, tratamento e reabilitação, promovendo a saúde e a qualidade de vida da população em diferentes contextos.

“A Fisioterapia é uma ciência da saúde fundamental, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, seja na reabilitação, prevenção de doenças crônicas ou no tratamento não cirúrgico de problemas de coluna vertebral, como hérnia de disco e escoliose, tendo um papel cada vez mais importante na sociedade” completou Ana Paula.

Oportunidades

A coordenadora também relatou o surgimento de novas oportunidades para os profissionais da área, em diferentes segmentos de atuação. “A Fisioterapia tem demonstrado um crescimento exponencial em novas áreas de atuação, como a estética e a harmonização facial. A fisioterapia veterinária e as áreas de terapia manipulativa, com a Quiropraxia e a Osteopatia também estão em evidência. É um mercado de trabalho aquecido e em expansão, que coincide com a comemoração dos 55 anos de regulamentação da profissão no Brasil e dos 25 anos do curso de Fisioterapia na Unifev”, encerrou.

Vestibular Unifev com Inscrições Abertas

A Unifev está com inscrições abertas para o Vestibular 2025, com vagas para o curso de Fisioterapia e diversas outras áreas. Acesse unifev.edu.br/vest25 e garanta sua vaga em uma das instituições mais reconhecidas pela qualidade no ensino superior.