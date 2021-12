Hemocentro faz alerta para baixo estoque de sangue

O Hemocentro de Rio Preto está com estoque baixo de todos os tipos sanguíneos. Já as tipagens O Negativo (O-), conhecido como o doador universal, e o O Positivo (O+) estão em situação crítica. Na última semana, o fluxo de doadores diminuiu 30% do número ideal. É importante destacar que a instituição é responsável pelo abastecimento de 39 instituições de Rio Preto e região.

Para manter o estoque ideal do Hemocentro são necessários uma média de 70 coletas diárias e, na última semana foram uma média de 40 doadores. “Com as férias, muitas pessoas viajam e deixam de doar sangue. Isto ocasiona uma queda brusca no estoque”, explica a enfermeira Carla Carolina Martinelli, responsável pela captação do Hemocentro.

Em uma pessoa adulta, são coletados no máximo 450 ml. Uma quantidade considerada pequena, mas o suficiente para salvar vidas. “Uma bolsa de sangue dá origem a quatro hemocomponentes. São eles, o concentrado de hemácias (glóbulos vermelhos), concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado. E, cada paciente, dependendo da necessidade precisa de um tipo de hemocomponentes, ou seja, uma única bolsa pode salvar até quatro vidas”, afirma a enfermeira Carla Carolina Martinelli.

O Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo Catanduva não estarão atendendo nos dias dias 25 e 26 de dezembro e nos 1 e 2 de janeiro.

Quem pode doar

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas.

Vacinas

Das vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a Coronavac (Sinovac/Butantan) impede a doação de sangue por dois dias após cada dose. Já as vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen impedem a doação por sete dias após cada dose.

Onde doar

O Hemocentro de Rio Preto funciona todos os dias das 7h às 13h, (exceto nos dias 25 e 26 de dezembro e nos 1 e 2 de janeiro) e está localizado na Avenida Jamil Feres Kfouri, 80, Jardim Panorama.

Já o Hemonúcleo de Catanduva funciona todos os dias das 7h às 13h, (exceto nos dias 25 e 26 de dezembro e nos 1 e 2 de janeiro) e está localizado na avenida Treze de Maio, 974, Centro.