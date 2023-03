Vigilância Ambiental realiza ação de combate à dengue em Simonsen nesta sexta e sábado

Atividade faz parte do cronograma da Semana Estadual de Mobilização para Combate às Arboviroses

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde de Votuporanga vai realizar nesta sexta-feira (24/3), uma ação específica de combate à dengue nas escolas de Simonsen. A atividade faz parte do cronograma da Semana Estadual de Mobilização para Combate às Arboviroses ((Dengue, Zika Vírus e Chikungunya), que contará com a orientação dos agentes de Informação, Educação e Comunicação da Vigilância, sobre a eliminação de criadouros com entrega de sacos de lixo para que as crianças recolham de suas casas todos os recipientes que possam acumular água. No sábado (25/3), haverá a troca dos criadouros por brindes, na praça do distrito.

Mutirões em Votuporanga

Ainda no sábado, além da ação em Simonsen, os agentes de saúde percorrerão os bairros de Votuporanga com maior número de notificações realizando vistorias nos quintais eliminando os criadouros do mosquito, das 7h às 13h. Vale ressaltar que é muito importante que a população se conscientize sobre a limpeza nos quintais, evitando a proliferação dos focos do mosquito Aedes aegypti e que também haja cooperação com o trabalho dos agentes.

Dados atuais da Vigilância Epidemiológica registram cerca de 150 casos de dengue, desde o início do ano, e outros 381 estão em investigação. Ao apresentar os sinais e sintomas, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, é importante procurar uma unidade básica de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.