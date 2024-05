Gripe suína/H1N1 mata duas mulheres em Votuporanga

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga confirmou as mortes de duas mulheres por gripe suína (H1N1) na cidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (23).

As vítimas, de 34 e 75 anos, faleceram em fevereiro deste ano. Apesar das mortes, a cobertura vacinal contra a gripe H1N1 em Votuporanga está muito baixa: apenas 37,26% da população foram imunizados. O Ministério da Saúde recomenda que a taxa de vacinação seja de 90%.

Vacinação:

As unidades de saúde de Votuporanga estão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, para vacinação contra a gripe H1N1. A dose disponível é trivalente, protegendo contra dois tipos de gripe A (H1N1 e H3N2) e gripe B.

Para se vacinar, basta levar a carteira de vacinação ou o CPF.

Grupos prioritários:

A vacina contra a gripe H1N1 é recomendada para os seguintes grupos:

Crianças de 6 meses a 5 anos de idade;

Gestantes;

Pessoas com doenças crônicas;

Idosos acima de 60 anos;

Profissionais da saúde;

Indígenas;

Pessoas com deficiência permanente;

População privada de liberdade.

Prevenção:

Além da vacinação, outras medidas podem ser tomadas para prevenir a gripe H1N1:

Lavar as mãos com frequência com água e sabão;

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Usar lenço descartável e jogá-lo no lixo após o uso;

Evitar contato com pessoas doentes;

Limpar e desinfetar superfícies frequentemente tocadas.

Lembre-se:

A vacinação contra a gripe H1N1 é segura e eficaz. Proteja-se e vacine-se!