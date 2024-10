Dupla é presa por furto e receptação de grãos em Votuporanga

Cinco sacos contendo grãos de milho, pesando aproximadamente 200 kg, foram recuperados no bairro São João, na zona sul.

Dois indivíduos foram presos por furto e receptação de grãos na noite desta segunda-feira (7.out), no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul, quando se depararam com dois indivíduos ao lado de uma Fiat/Toro, estacionada, momento que um dos indivíduos fechou rapidamente a capota da caçamba da camionete e o outro se afastou do veículo.

Em seguida, devido a atitude suspeita da dupla os PMs optaram pela abordagem, quando localizaram na caçamba do veículo cinco sacos contendo grãos de milho, pesando aproximadamente 200 kg, sendo que, em breve entrevista disseram que estavam autorizados por um vigilante a retirar os grãos da linha do trem pertencente a Rumo Logística.

Suspeitando da veracidade, os policiais militares realizaram contato com a equipe de vigilância da área da empresa Rumo Logística, que compareceram ao local e informaram que ninguém tem autorização para retirar os grãos da linha do trem, além de se tratar de uma área restrita.

Diante das afirmações, a dupla recebeu voz de prisão por furto e receptação, sendo conduzida até à Central de Flagrantes, onde um pagou fiança e foi liberado; o outro permaneceu preso à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga