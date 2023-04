Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas em Votuporanga

Equipes de Força Tática e ROCAM realizaram as prisões em duas ocorrências, nos bairros Estação e Jardim Belo Horizonte.

Dois indivíduos foram presos pela Polícia Militar durante o final de semana, nos bairros Estação e Jardim Belo Horizonte (Pacaembu), em Votuporanga/SP, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Na noite de sábado (8.abr), policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos pela Rua Doutor Joaquim Franco Garcia; contudo, os PMs notaram que os indivíduos que estavam fazendo contato, tentaram se afastar após perceber a presença da viatura, e optaram pela abordagem.

Após revistados e identificados, os policiais encontraram com um dos indivíduos uma porção de maconha que havia sido adquirida com o outro suspeito; já que com ele, os PMs localizaram um estojo de óculos contendo dinheiro e uma porção de maconha com a embalagem idêntica.

Em seguida, em busca domiciliar, a equipe encontrou dentro de um urso de pelúcia, uma porção grande de crack e um pedaço de tijolo de maconha, além apetrechos para manipulação e preparo das porções dos entorpecentes.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde após ouvidos, o flagrado com as drogas permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo caso

Já durante a madrugada de domingo (9.abr), policiais militares de Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento conjunto pelo bairro Jardim Belo Horizonte (Pacaembu), quando pela Rua Cícero José dos Santos, avistaram um indivíduo fazendo contato com outros dois em uma motocicleta Honda, de cor vermelha.

No entanto, quando se aproximavam, os indivíduos notaram a presença da viatura e iniciaram a fuga, sendo que a dupla que estava na moto conseguiram se evadir; o outro, a pé, tentou invadir uma construção, porém, acabou acompanhado e detido.

Durante busca pessoal, os PMs encontraram diversas porções de drogas e dinheiro. No entanto, de volta ao interior da construção, os policiais localizaram um recipiente o qual o suspeito havia arremessado durante a tentativa de fuga, dentro havia dezenas de porções de entorpecente.

Ao identificá-lo, os policiais constataram que o indivíduo já esteve preso pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga