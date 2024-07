O incidente ocorreu no bairro Pozzobon, na zona norte da cidade, e contou com a pronta resposta da Unidade de Resgate dos Bombeiros, além do suporte da polícia, médicos e assistentes sociais do mini-hospital local.

Segundo relatos dos vizinhos às autoridades, a mulher morava sozinha em uma casa simples, com pouco contato com familiares, incluindo seus filhos. Ao chegarem à residência, os Bombeiros encontraram a mulher visivelmente debilitada e desnutrida. Ela foi imediatamente levada ao mini-hospital do bairro Pozzobon para receber os cuidados médicos necessários.

A polícia registrou o incidente e a assistência social do município foi acionada para dar suporte após a hospitalização da mulher. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias que levaram a essa situação preocupante.

