Polícia Rodoviária apreende grande quantidade de droga em veículo

A Polícia Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de drogas nesta quarta-feira (13), na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia, na região de Presidente Prudente (SP).

De acordo com a corporação, eles estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando abordaram um carro com placas de Belo Horizonte (MG).

Os policiais perguntaram para o motorista qual era o destino da viagem e notaram um forte cheiro de maconha no carro. O homem se atrapalhou na resposta e os agentes decidiram vistoriar o veículo, momento em que encontraram a droga no porta-malas do carro.

A polícia ainda não informou o peso da droga. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.