Armas ilegais são apreendidas na casa de investigado em operação contra fraude em cartório de Votuporanga

Na manhã de hoje, uma operação conjunta da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de São José do Rio Preto, com o apoio do Baep, resultou na apreensão de armas e munições em uma residência de um dos investigados por fraudes em cartório de notas.

Durante a operação, que visava cumprir cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, foram encontradas uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38, ambos sem registro, na casa de um dos alvos. Além das armas, projéteis também foram apreendidos no local.

A investigação, iniciada em abril deste ano pelo Gaeco e pela DIG, tem como objetivo apurar irregularidades no 1º Cartório de Notas de Votuporanga, onde uma organização criminosa estaria atuando para lesar o erário e consumidores entre 2020 e 2024. A apreensão das armas reforça a gravidade das atividades ilícitas praticadas pelos investigados.

Os cinco presos foram levados à CPJ de Votuporanga/SP e aguardarão a audiência de custódia.