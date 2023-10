Pescador é autuado por armar redes irregular em Mira Estrela

Um proprietário de equipamentos de pesca foi autoridades administrativamente, responderá pelo ato em liberdade. Ele mantinha redes de pesca posicionadas de forma irregular. As redes estavam dispostas a uma distância inferior a 150 metros entre si, contrariando as normas vigentes.

Ao identificar a infração, os policiais procederam com a remoção do material. Além das redes, foi recuperado um total de dois quilos de peixe da espécie porquinho. Em uma ação solidária, o pescado foi doado a uma instituição filantrópica da região.

A ação foi realizada por policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental durante a operação náutica no Córrego do Cervo, localizado no município de Mira Estrela, região de Fernandópolis.

A ação reforça o compromisso em garantir que as práticas de pesca na região sejam realizadas de acordo com as legislações em vigor, visando a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade. RN