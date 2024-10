Duas aeronaves trabalham no combate a incêndio em propriedade rural

Duas aeronaves do Gabinete de Crise do Governo do Estado estão sendo utilizadas desde ontem no combate a um incêndio de grandes proporções em uma propriedade rural de Guararapes, no interior de São Paulo. O fogo começou na manhã de ontem (1º) e destruiu canaviais e uma grande área de proteção ambiental. Segundo a Defesa Civil, as chamas ainda persistem em locais de difícil acesso, dificultando o trabalho das equipes terrestres.



Somente ontem, foram realizados 19 lançamentos de água, despejando 28.500 litros sobre os focos de incêndio na tentativa de controlar o avanço das chamas. O uso dessas aeronaves tem sido fundamental para alcançar áreas inacessíveis por terra e evitar a propagação ainda maior do fogo.

Apesar dos esforços, focos de incêndio continuam ativos. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que estão na linha de frente do combate, realizarão uma nova avaliação ao longo do dia para traçar a estratégia das próximas ações. As aeronaves continuam a ser uma peça-chave no enfrentamento desse incêndio de grandes proporções.