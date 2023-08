20 de agosto: Avaliação Psicológica do concurso para diretor, vice-diretor e coordenador de escola

Etapa do Concurso Público 001/2023 será a partir das 8h no CEM Prof. “Faustino Pedroso”; detalhes devem ser consultados no site

Após a realização da prova objetiva e entrega de títulos dos candidatos inscritos e classificados no Concurso Público 001/2023 da Prefeitura de Votuporanga, para vagas de diretor e vice-diretor de escola e coordenador pedagógico, a próxima etapa é a da Avaliação Psicológica, conforme edital que será publicado nesta terça-feira (2/8), em edição extra do Diário Oficial.

A avaliação ocorrerá no dia 20 de agosto a partir das 8h, no CEM Prof. “Faustino Pedroso”, localizado na Rua Vila Rica, nº 2.943 (San Remo) e os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário estipulado. A relação completa das convocações pode ser acessada através do link no site da Prefeitura: https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/votuporanga .

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e mais informações, o candidato deverá acessar o site da empresa organizadora, www.consulpam.com.br , e consultar o campo ‘Área do Candidato’.