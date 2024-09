Diocese de Votuporanga cria Comissão para Jubileu de Esperança

Em comunhão com as demais Dioceses, a abertura solene do Ano Jubilar será no dia 29 de dezembro

A Igreja de todo o mundo se prepara para vivenciar o Jubileu 2025 – Peregrinos de Esperança. O Jubileu é um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, “porta” de salvação e ocasião de reanimar a esperança. A Diocese de Votuporanga criou uma Comissão para o planejamento das atividades que terão início a partir de dezembro e seguirão durante todo o ano de 2025.



O primeiro encontro da Comissão aconteceu no dia 20 de setembro, na Cúria Diocesana, reunindo os seguintes membros: Dom Moacir Aparecido de Freitas, Padre Alan Daga Miatello, Padre Ancelmo José Lio, Padre Bruno Luiz Santos Silva, Padre Gilmar Antônio Fernandes Margotto, Padre Marcos Vinicius Rosa, Padre Roberto da Silva Bocalete, Irmã Magali Gavazzoni e os leigos Angélica Alvarez Cândido e Fábio de Oliveira Dias.



“A partir do lema Peregrinos de Esperança, Papa Francisco chama a atenção sobre a necessidade de se manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere a força e a certeza de olhar para o futuro com espírito aberto e coração confiante, isso tudo de modo urgente, pois a humanidade precisa sempre estar disposta a se renovar”, destaca o Bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas.



O início do Jubileu será no dia 24 de dezembro deste ano, por meio da abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na Diocese de Votuporanga, em comunhão com as demais Dioceses, a abertura solene do Ano Jubilar será no dia 29 de dezembro, Domingo da Sagrada Família. O rito começará a partir das 8 horas na Paróquia Santa Luzia, de Votuporanga, em seguida, os fiéis seguirão em peregrinação até a Catedral Nossa Senhora Aparecida.



“Toda a Diocese deve se reunir neste momento de abertura e durante as atividades e encontros jubilares que acontecerão, envolvendo diferentes grupos. Por isso, convoco a comunidade diocesana a se preparar para o Jubileu, a partir da disposição de suscitar a esperança em cada coração. Que seja um tempo novo para a nossa vida, famílias, Diocese e cidades”, complementa Dom Moacir.



O Jubileu tem como sinais a paz para o mundo, desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, esperança para aqueles que vivem em condições de dificuldade, atenção aos presos, os pobres, doentes, aos jovens, migrantes e idosos. Além disso, os fiéis poderão obter indulgência jubilar, considerando as normas daPenitenciária Apostólica e que serão disponibilizadas pela Diocese.







Vale ressaltar que este Ano Santo orientará o caminho rumo a outra data fundamental para todos os cristãos: em 2033 será celebrado 2 mil anos da Redenção, realizada por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus.







Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de comunicação da Diocese de Votuporanga.