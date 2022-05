Frente fria chega e derruba temperatura em Votuporanga

Votuporanga amanheceu nesta quarta-feira, 4, com mudança brusca no tempo e na temperatura. Depois de uma terça-feira com temperatura máxima de 34 graus e umidade relativa do ar em 24%, o tempo virou, como era previsto pela meteorologia. A mudança no tempo começou ainda no final da noite de ontem.

A estação do Ciiagro registrou chuva durante a madrugada de 6,1 milimetros. A temperatura mínima registrada caiu de 19,7 graus na madrugada de ontem para 15,5 graus hoje. A região está com temperatura na casa dos 17 graus.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp Bauru a previsão é que as menores temperaturas sejam registradas entre a noite desta quarta-feira, dia 4, e madrugada de quinta-feira, dia 5.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas na região de Rio Preto, com ventos podendo chegar até 60 km/h.