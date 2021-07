“Ela estava internada em Votuporanga e a trouxeram para Catanduva, pois garantiram que ela teria todo o suporte do hospital para o tratamento da doença e para o parto”, disse.

A família viveu momentos de tensão. Lucas se infectou com a Covid-19 e, ao apresentar os sintomas, se isolou da esposa. Mas, mesmo com o distanciamento, ela foi infectada. “Eu fiz o tratamento correto e tive sintomas leves. A Larissa não poderia tomar qualquer remédio, por conta da gravidez. No décimo dia, ela piorou demais, com febre e muita tosse”, explicou Madalozo.