Excepcionalmente neste sábado (29), a Secretaria da Saúde realizará o plantão de vacinação contra a Covid-19 no Assary para todos os públicos: crianças acima de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos. No local, a Secretaria organizará os públicos de maneira separada para facilitar o processo de aplicação das doses. O atendimento será das 8h às 16h.

Até o momento, Votuporanga tem mais de 202 mil doses de vacina aplicadas desde o início da campanha, sendo 87% da população vacinada com a primeira dose; 83,91% com a segunda dose e 39,73% com a terceira dose. Mesmo assim, mais de 25 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema de vacinação com a segunda ou terceira doses em Votuporanga.