Com drone e novos agentes, Valentim Gentil ampliará fiscalização contra a Covid-19

Quem insiste em descumprir as medidas destinadas a conter a disseminação do coronavírus não terá vida fácil em Valentim Gentil. Passando por um momento de agravamento da pandemia, a Prefeitura Municipal vai intensificar as ações de fiscalização contra a Covid-19.

O Município já convocou novos agentes aprovados em um processo seletivo, que irão compor a equipe da Vigilância Sanitária local e também designou, através de decreto, mais de 20 agentes comunitários de saúde para atuar nas atividades de orientação, fiscalização e eventual aplicação de penalidades.

Nos próximos dias, essa equipe deverá ganhar o reforço de um drone. O uso do equipamento vai facilitar a visualização de aglomerações, uma vez que a fiscalização tem dificuldades para acessar alguns locais.

O drone também servirá para gerar provas contra os infratores, para fins de aplicação de multas e também para apuração de eventual responsabilidade criminal pelas autoridades competentes.