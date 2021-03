Caso que mais tem repercutido nas redes sociais é o da ex-secretária de Cultura de Votuporanga. Nome do marido, do cunhado e da filha também aparecem na lista de moradores imunizados.

O procurador-geral do município de Votuporanga (SP), Glauton Feltrin, informou neste sábado (20) que vai determinar a instauração de uma sindicância para apurar denúncias de “fura-fila” na vacinação contra a Covid-19.

Nesta semana, a lista com os nomes e as idades dos moradores que foram imunizados contra a doença foi divulgada no site da Prefeitura de Votuporanga após O ex-vereador e advogado Hery Kattinwinkel ir à Justiça.

Depois da publicação ser feita, começaram a surgir denúncias de “fura-fila”. Por exemplo, existe o caso de uma pessoa 25 anos que foi vacinada. O problema é que moradora foi cadastrada como “idosa” na lista.

De acordo com Glauton Feltrin, inconsistências estão sendo verificadas pela Secretaria de Saúde de Votuporanga.

“A gente ainda não sabe se é um simples erro de digitação. Pode haver pessoas dessa faixa etária que foram vacinadas por serem da linha de frente e podem ter sido incluídas de forma equivocada na lista como idosos. É prematuro dizer o que houve, mas isso pode ter acontecido”, conta.

O caso que mais tem repercutido nas redes sociais é o da ex-secretária de Cultura de Votuporanga, que aparece na lista de vacinados contra doença.

Além dela, o nome do marido, do cunhado e da filha de 18 anos, constam na lista completa de moradores imunizados. A TV TEM entrou em contato com a ex-secretária, mas não obteve retorno.

Segundo Glauton Feltrin, cuidadores de idosos estavam sendo imunizados na época em que ela e a família receberam a dose.

“O processo vai apurar se de fato as pessoas faziam parte do grupo prioritário que estava sendo vacinado na época. Então, imaginamos que tenham se apresentado com essa condição”, disse.