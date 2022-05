Covid-19: Com quatro hospitalizados, Votuporanga registra mais 101 casos

Segundo informe divulgado nesta sexta-feira, dos 4 hospitalizados 1 está em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Votuporanga/SP registrou nesta sexta-feira (27.mai), mais 101 casos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura.

De acordo com o último informe, Votuporanga teve uma diminuição no número de internados e possui agora 4 hospitalizados, sendo 1 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Outro dado que chamou atenção foi o salto no número de monitorados em domicílio que chegou aos 1.113.

Um ponto positivo é a ausência de novas mortes, em Votuporanga, 492 pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela em decorrência da Covid-19.

Vacinação

Com progressão discreta, o vacinômetro municipal registra 235.422 doses de imunizantes aplicadas; sendo 88.231 em 1ª dose; outras 85.606 em 2ª dose, e outras 61.585 em 3ª dose/reforço.

Vacinômetro não aponta a vacinação infantil em Votuporanga e nem mesmo a 4ª dose para pessoas acima de 60 anos.

