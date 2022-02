Deputado Carlão Pignatari anuncia ativação de leitos UTI para Covid-19 em Votuporanga

Vagas na Santa Casa já estarão disponíveis para atender pacientes do SUS, em estado grave da doença, a partir desta quarta-feira (02)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Carlão Pignatari, anunciou, nesta terça-feira (01/02), a ativação de cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para pacientes diagnosticados com Covid-19, na Santa Casa de Votuporanga. As vagas já estarão disponíveis para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), em estado grave da doença, a partir desta quarta-feira (02).

Até então, esses pacientes eram transferidos para outros hospitais da região, por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross). Com isso, Votuporanga passará a contar com 15 leitos para Covid-19 por meio do SUS, sendo 10 de Enfermaria e cinco de UTI.

O credenciamento, feito junto à Secretaria Estadual de Saúde e intermediado pelo deputado Carlão, garante o repasse de recursos à Santa Casa para o custeio do serviço. “Temos que ter atendimento e acolhimento ao paciente próximo da casa dele. Não podemos deixar as pessoas esperando vagas. O Estado é parceiro, faz os investimentos necessários, e nós precisamos garantir que o sofrimento e o desconforto tanto do paciente, quanto da família, sejam minimizados”, declarou o deputado.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, agradeceu a ajuda do presidente da Assembleia e ainda enfatizou o quanto Carlão é sensível às causas de Votuporanga e região. “A liberação dos leitos de UTI é de fundamental importância para a nossa população neste momento, que receberá o tratamento necessário na nossa Santa Casa. O nosso agradecimento ao deputado Carlão por mais essa conquista e por estar sempre atento às nossas necessidades”.

Roberto Biazi, provedor do hospital, disse que o auxílio do deputado chegou na hora certa. “A Santa Casa de Votuporanga, ciente da demanda crescente de casos de COVID-19, se colocou à disposição do deputado Carlão Pignatari e do Governo do Estado de São Paulo, no enfrentamento da doença. Com as novas vagas de UTI, temos condições de cuidar dos casos mais graves e ainda minimizar os impactos da alta demanda em todo o sistema”.

JALES

Na última sexta-feira (28), o deputado estadual Carlão Pignatari, esteve na Santa Casa de Jales para também anunciar outros cinco novos leitos de UTI e mais 15 de Enfermaria para atendimento de pacientes com a Covid-19, por meio do SUS.

De acordo com o presidente da Alesp, o Governo de São Paulo ativou 700 novos leitos para apoiar municípios no enfrentamento da pandemia, visando a salvar vidas e assegurar atendimento igualitário à população. “Esses novos leitos beneficiam os moradores de toda a região, possibilitando que os pacientes sejam cuidados o mais próximo possível de onde vivem e acompanhados de seus familiares. É uma questão de humanização”, afirmou