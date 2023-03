Santa Casa de Votuporanga rumo à Acreditação ONA

Hospital passará por auditoria de quarta a sexta-feiras (dias 29,30 e 31), que irá avaliar todos os processos da Instituição, incluindo os parceiros

A Santa Casa de Votuporanga dá mais um passo em busca da excelência na gestão da qualidade, segurança assistencial e dos processos. A Instituição passará por uma auditoria externa com o objetivo de avaliar a adequação dos seus processos aos requisitos estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Quatro avaliadores estarão no Hospital na quarta, quinta e sexta-feira (29, 30 e 31) analisando cada processo. Ao final deste período, eles irão fazer um relatório e emitir parecer para a ONA, que avalia e homologa a certificação no prazo máximo de 30 dias.

A ONA certifica as instituições de saúde no Brasil que adotam práticas de excelência em gestão e assistenciais que levam à melhoria contínua do cuidado para o paciente. As instituições podem ser Acreditadas em três níveis: Nível I (Acreditado), Nível II (Acreditado Pleno) e Nível III (Acreditado com Excelência).

Sendo Acreditada, a Santa Casa será a segunda Instituição filantrópica da região de São José do Rio Preto a conquistar este reconhecimento. A certificação valerá por dois anos, com manutenção a cada oito meses.

A enfermeira e consultora da Santa Casa, Fernanda d’Ávila Souza, explicou mais sobre a certificação. “A Acreditação é o reconhecimento da efetividade de um Sistema de Gestão que conhece seus dados e os transforma em ações em busca da melhoria contínua dos processos. Uma instituição certificada não é isenta de problemas, contudo, tem a maturidade de reconhecê-los e tratá-los, levando em consideração a segurança assistencial, a experiência do cliente, a sustentabilidade institucional levando em consideração as melhores práticas e buscando inovação.”

Preparação

Para a conquista, a Santa Casa vem aperfeiçoando seus processos desde 2019. “Uma das etapas mais importantes da preparação do Hospital foi a auditoria interna do sistema de gestão feita pelo Escritório de Qualidade, avaliando 100% dos requisitos aplicáveis do manual ONA. Estamos muito confiantes”, afirmou Fernanda.

Desde então, muitos avanços aconteceram no Hospital, incluindo a parte estrutural, com a reforma da ala F e reorganização dos processos do Pronto Socorro. “Protocolos foram implementados, alinhados ao perfil assistencial, sendo uma trilha para a equipe multidisciplinar, no atendimento das patologias de maior prevalência, gravidade e risco. Foram estabelecidas políticas institucionais em vários âmbitos e a metodologia de identificação e gestão dos riscos, definindo barreiras para minimizar a ocorrência destas intercorrências”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, ressaltou a importância da acreditação. “É a comprovação de nossos serviços, com foco na qualidade e segurança da assistência. Estamos muito confiantes e felizes pelo empenho de toda a equipe, desde diretoria até corpo clínico, colaboradores e fornecedores. Foram meses de uma atuação ainda mais intensa, onde pudemos constatar toda a união e dedicação em prol do objetivo comum: tornar nosso Hospital mais seguro e efetivo”, destacou.

Sobre a ONA

A ONA é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões de segurança e qualidade em saúde no Brasil. Além de referência nacional, os padrões ONA são reconhecidos no exterior. É membro da International Society for Quality in Health Care (ISQua), atuando ao lado de instituições que promovem a qualidade da saúde em países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá.

Atualmente, os três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga – administrados pelo Complexo Santa Casa – possuem o Selo de Acreditação Nível III – Excelência em Gestão.