Duas mulheres morrem com COVID em Votuporanga

Vítimas de 55 e 63 anos faleceram no final de semana prolongado e dados foram confirmados hoje

O boletim diário da Secretaria de Saúde de Votuporanga da vacinação e dados da pandemia confirmou hoje (21) duas mortes pela doença ocorridas no final de semana prolongado. As vítimas são mulheres, com idades de 55 e 63 anos, ambas com outras doenças (comorbidades). Nos últimos dias os casos de internações também aumentaram.

De acordo com os registros, nove doentes estão internados, sendo dois em UTI. Em entrevista na semana passada ao VotuporangaTudo, o secretario estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, reforçou a necessidade de vacinação das pessoas.

Segundo ele, todas as faixas etárias ainda possuem um grande número de faltosos na imunização contra o vírus. Outra medida recomendada pelo secretário é a utilização de máscaras em eventos fechados e com aglomerações de pessoas. Desde o início da pandemia 495 pessoas perderam a vida para a doença em Votuporanga.

votutudo