Feriado terá vacinação contra Covid-19 nas unidades de drive-thru em Votuporanga

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informa que nesta quarta-feira (21/4), feriado de Tiradentes, terá vacinação contra a Covid-19 nas duas unidades que funcionam no sistema drive-thru: Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (bairro Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (bairro Pro-Povo). Excepcionalmente, neste feriado, o horário de funcionamento das duas unidades será das 8h às 14h.

Quem pode tomar a vacina, neste momento, são os idosos de 65 e 66 anos (primeira dose) e idosos com 69 anos ou mais que já estão no prazo para receber a segunda dose.

Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço. Para tomar a segunda dose também é obrigatória a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose.

Vacina contra a fome

Importante ressaltar que quem for se vacinar, também pode colaborar com as famílias que mais precisam doando caixinha de leite para a campanha “Vacina contra a Fome”. O Fundo Social de Solidariedade repassará as arrecadações para entidades que cuidam dessas famílias em Votuporanga.

Serviço:

Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras)

Endereço: Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, 3.791, esquina com a Av. Onofre de Paula

Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo)

Endereço: Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3050