O avanço da vacinação é apontado como o principal motivo para a redução das internações na cidade

Em um mês, a quantidade de pessoas internadas caiu pela metade em Rio Preto. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, em 2 de julho havia 394 pessoas internadas com Covid confirmada, sendo que 168 delas estavam em enfermaria e outras 226 em UTI. Em 2 de agosto, conforme boletim epidemiológico desta segunda, são 173 rio-pretenses hospitalizados com Covid, sendo que 70 estão em enfermaria e 103 em UTI. A redução é de 56%. Na última sexta-feira, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 62%, a menor taxa desde fevereiro.

Os dados são reflexos de pelo menos dois fatores: a vacinação, que está avançando, e o lockdown noturno realizado na cidade. Julho, com 6.321 casos, é o segundo mês com menos notificações positivas deste ano, atrás apenas de fevereiro, com 4.451. Foram registradas 196 mortes, o terceiro mês com menos óbitos, atrás de janeiro e fevereiro.