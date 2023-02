Cotimarg: primeira reunião do ano discute ações para 2023

Na pauta da reunião, foram discutidas as ações para 2023, programas de sinalização turística e demais assuntos

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba, no uso de suas atribuições como presidente do Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” (Cotimarg), abriu a primeira reunião ordinária do ano realizada no Parque da Cultura na manhã da última segunda-feira (30.jan).

Na pauta da reunião, foram discutidas as ações para 2023 como, por exemplo, estudos para implantação de circuito cicloturístico, pesquisas de demandas turísticas, programas de sinalização turística e demais assuntos. “Nossa região é rica em belezas naturais e o que não falta por aqui são destinos turísticos. Estamos unindo forças com o objetivo de promover e incentivar o turismo, gerando renda e qualidade de vida para a nossa população”, disse Seba.

Cotimarg

O Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” surgiu de uma iniciativa dos membros integrantes da região turística Maravilhas do Rio Grande com objetivo de desenvolver ações conjuntas para o desenvolvimento turístico, buscando parcerias, captação de recursos, estimulando investimentos, incentivando e integrando os diversos setores envolvidos no processo, utilizando de estratégias ambientais, econômicas, culturais e sociais que assegurem o desenvolvimento urbano e rural sustentável.

Além de Votuporanga, também integram o Consórcio, representantes dos municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Valentim Gentil.