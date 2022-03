Show de Maiara & Maraisa encerra a programação do Valentim Rodeo 2022

A organização do Valentim Rodeo Show 2022 divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 3, a última atração da grade de programação do evento que marca as comemorações de aniversário da vizinha cidade de Valentim Gentil. O sucesso do momento, as irmãs Maiara & Maraisa fecham o evento que promete agitar toda a região no mês de abril deste ano.

A dupla se apresenta no sábado, dia 30 de abril, no Recinto de Exposições de Valentim Gentil, encerrando com chave de ouro a exposição da cidade. Além de Maiara & Maraisa, no dia 27, sobe ao palco a dupla Mato Grosso & Mathias, com portões abertos a toda população. Já na quinta-feira, dia 28, será a vez da dupla João Bosco & Vinícius, com entrada solidária (1 quilo de alimento não perecível). Na sexta-feira, dia 29, a região vai “explodir” com a apresentação da dupla Bruno & Marrone (valor do ingresso ainda não divulgado), encerrando a festa no sábado, com as irmãs Maiara e Maraisa.

O prefeito Adilson Segura e sua comissão organizadora preparam um dos melhores eventos já realizados na cidade e região, para marcar as comemorações de aniversário da cidade. Valentim é um dos municípios que mais cresce no interior do Estado. “Estamos preparando um megaevento para atender não apenas a população de Valentim Gentil, mas de toda a nossa região. Todos os visitantes serão muito bem vindos à nossa festa que vai marcar as comemorações de aniversário de nossa querida cidade”, ressaltou o chefe do Executivo.

Votunews