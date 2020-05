Neste momento, a Secretaria de Obras está empenhada na construção da estrutura da cabine de imprensa, na conclusão da cobertura do banco de reservas e na revitalização dos vestiários, que contará com novos sanitários, chuveiros e a substituição das instalações hidráulicas e elétricas. Todas as benfeitorias previstas no projeto de reestruturação do Campo contam ainda com a participação das Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Segurança.

Nesta grande remodelação do espaço estão contidas ainda a construção da ciclovia e pista de caminhada, no entorno do Complexo; instalação do campo coberto de malha e dos minicampos de futebol e de areia. A melhoria na iluminação do local também está prevista, além da troca do alambrado ao redor do campo de futebol e das redes dos gols. O projeto prevê ainda uma área gourmet com churrasqueira e quiosque para a recreação.