Brasil terá chuvas intensas ao longo desta semana

O Brasil terá chuvas intensas ao longo desta semana, com maior volume previsto para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, de acordo com a MetSul Meteorologia.

As chuvas no Sudeste e Centro-Oeste ocorrerão em uma atmosfera aquecida, com a presença do ar tropical. Há risco de temporais, raios, granizo e ventos fortes, principalmente à tarde e à noite.

No Centro-Oeste, a previsão é de muita chuva durante toda a semana, com maior concentração em Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul e em Goiás.

Em São Paulo, é esperado muita chuva em várias regiões. Chuvas intensas também são previstas para o Triângulo Mineiro, enquanto o restante de Minas Gerais terá chuvas mais isoladas.

No Norte, as chuvas mais intensas devem ocorrer no Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Em Roraima, Amapá e norte do Pará, as precipitações serão mais esparsas, com pancadas isoladas.

No Nordeste, a chuva será irregular, concentrando-se principalmente na faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. A região Sul também terá instabilidade com previsão de chuva para os três estados. O Paraná deve registrar os maiores acumulados, com chuvas frequentes ao longo da semana.