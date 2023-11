Desafio do Bem da 53ª Festa do Peão de Bálsamo será em prol do ao Hospital de Base

Como já é tradição em muitas festas do peão realizadas na região de Rio Preto, após as finais de rodeio acontece o “Desafio do Bem” em prol do Hospital de Base (HB). E neste sábado, 11, o desafio será na 53ª Festa do Peão de Bálsamo, que acontece no Parque de Exposições de Bálsamo. O evento faz parte do Circuito Solidário de Rodeio Parceiros do Bem

O “Desafio do Bem” consiste em uma disputa entre peão e touro: Alex Trindade x Gatilheiro. Para vencer, Alex Trindade – que é o atual campeão do Circuito Ekip Rozeta 2022 –, deve permanecer por oito segundos em cima do animal, que é da Cia de Rodeio 2M Marcondes Maia. E como forma de uma brincadeira saudável, quem assiste ‘aposta’ em quem vencerá o duelo, peão ou touro.

O valor arrecadado será destinado ao custeio do atendimento aos pacientes SUS do hospital. O HB é o maior complexo de saúde do interior de São Paulo e o segundo maior hospital universitário em produção SUS no Brasil. As doações podem ser feitas por meio da chave pix: doe@hospitaldebase.com.br

“Para nós é uma emoção muito grande porque é um momento de união e solidariedade em prol do HB. Quem está pedindo essa contribuição é aquela pessoa que está no Hospital de Base esperando um ente querido sair de uma cirurgia, é aquele paciente que está fazendo uma quimioterapia, entre tantos outros pacientes. A gente não precisa conhecer a pessoa doente para ajudar. Sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas”, destaca Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

Leilão de gado

Outra ação solidária acontecerá em Poloni, no domingo, 12. A partir das 11h, haverá o 8º Leilão de Gado em prol do HB, na Praça da Matriz. De acordo com o coordenador de Poloni, Luiz Antônio de Souza, voluntários da cidade arrecadaram bezerros, bois e cavalos, entre outros animais e outros prêmios. “Além disso, teremos barracas de doces, bebidas e espetinhos, com a100% do valor arrecadado revertido para o HB. O almoço (galinhada) é gratuito para os participantes”, afirma Souza.

Segundo o coordenador de Poloni, a população da cidade fica feliz em ajudar a instituição. “O HB é tudo para a nossa região porque são poucas as pessoas que têm convênio. Quem usa o SUS sabe como é importante ajudar o HB”, destaca Souza. O Hospital de Base é referência no atendimento de casos de média e alta complexidade para mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Serviço:

Bálsamo – Desafio do Bem em prol do Hospital de Base

53ª Festa do Peão de Bálsamo, dia 11 de novembro, após as finais de rodeio

Disputa entre o peão Alex Trindade e o touro Gatilheiro

Chave pix: doe@hospitaldebase.com.br

Informações: (17) 9.9616-8454

Poloni – 8º Leilão de Gado em prol do HB

Dia 12, a partir das 11h; entrada e almoço gratuitos

Local: Praça da Matriz, em Poloni

Informações: (17) 9.9701-2735 / 9.9752-4032